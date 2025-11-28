PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MG: Verkehrsunfall in Giesenkirchen: 67-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Im Kreuzungsbereich Mülforter Straße / Dömgesstraße / Waater Straße im Stadtteil Giesenkirchen ist es am Donnerstag, 27. November, gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 67-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Nach eigener Aussage befuhr der 67-jährige VW-Fahrer die Mülforter Straße in Richtung Schelsenweg und habe nach links auf die Waater Straße abbiegen wollen, als ihm ein 20-Jähriger in einem Mini Clubman Cooper entgegenkam in der Absicht geradeaus über die Kreuzung in Richtung Giesenkirchener Straße weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des VW Transporter erlitt schwere Verletzungen. Seine 70-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Mini Clubman verblieben leicht verletzt. Rettungswagenteams brachten alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für die Verkehrsunfallaufnahme teilweise gesperrt. (cr)

