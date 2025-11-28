Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei gestohlene Autos | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag und Freitag wurden bei der Polizei Mönchengladbach insgesamt drei Anzeigen aufgrund von gestohlenen Pkw erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochmorgen, 26. November gegen 7.15 Uhr und Donnerstag, 7.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen VW Multivan von der Marktfeldstraße.

Ein weiterer, ebenfalls grauer Multivan wurde an der Venner Straße gestohlen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwochabend, 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr.

Gegen 7 Uhr am Freitag stellte ein Mönchengladbacher fest, dass Unbekannte seinen Pkw, einen grauen Opel Grandland X, von der Kronprinzenstraße entwendet haben. Er hatte diesen laut eigener Angaben gestern gegen 21 Uhr dort geparkt.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell