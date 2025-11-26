PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 51-Jähriger von Hund angegriffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, nachdem ein Mann am Volksgarten von einem fremden Hund gebissen wurde.

Der 51-Jährige war nach eigenen Angaben am Dienstag, 25. November, gegen 12 Uhr mit seinem Hund auf der Reyerhütter Straße spazieren, als ihm eine andere Hundehalterin mit ihrem Hund entgegengekommen sei. Plötzlich habe der fremde Hund sich von der Leine losgerissen, wodurch die Besitzerin hingefallen sei. Der Hund habe dann den Hund des 51-Jährigen sowie den Mann selbst angegriffen und gebissen. Schließlich habe sich die Hundehalterin mit ihrem Hund in den Volksgarten in Richtung See entfernt, ohne auf den Vorfall einzugehen. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann konnte die Hundehalterin wie folgt beschreiben: Sie hat schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und trug einen roten Jogginganzug. Der Hund war schwarz-weiß und mittelgroß - möglicherweise ein Husky.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 14:42

    POL-MG: Zeugen und Fahrzeugführer eines Food-Trucks gesucht | Verkehrsunfallflucht in Dahl

    Mönchengladbach (ots) - Am 24. November ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein VW Crafter beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls sowie den Unfallverursacher. Laut Zeugenaussagen befuhr ein Mann mit einem silbernen SUV und einem schwarzen, großen Foodtruck-Anhänger die Rheydter Straße. Als er nach links in die Brunnenstraße abgebogen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:18

    POL-MG: Lürrip: Diebstahl von LKW mit Kran

    Mönchengladbach (ots) - In einem Industriegebiet in Lürrip haben Unbekannte zwischen Freitag, 21. November, 18 Uhr und Montag, 24. November, 8.30 Uhr einen LKW gestohlen. Der Halter hat den LKW eigenen Angaben zufolge vor dem Wochenende auf der Korschenbroicher Straße abgestellt und verschlossen. Am Montagmorgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können. Bei dem LKW handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 02:42

    POL-MG: Suche nach vermisster 40-Jähriger in Giesenkirchen

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Montag, 24.11.25 auf Dienstag führte die Polizei eine umfangreiche Suche nach einer vermissten 40-Jährigen Frau im Bereich Giesenkirchen durch. Nachdem Angehörige die Frau als vermisst gemeldet hatten und eine akute Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei sofortige Suchmaßnahmen ein. Neben mehreren Streifenwagen kamen auch ein Diensthund sowie ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren