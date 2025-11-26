Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 51-Jähriger von Hund angegriffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, nachdem ein Mann am Volksgarten von einem fremden Hund gebissen wurde.

Der 51-Jährige war nach eigenen Angaben am Dienstag, 25. November, gegen 12 Uhr mit seinem Hund auf der Reyerhütter Straße spazieren, als ihm eine andere Hundehalterin mit ihrem Hund entgegengekommen sei. Plötzlich habe der fremde Hund sich von der Leine losgerissen, wodurch die Besitzerin hingefallen sei. Der Hund habe dann den Hund des 51-Jährigen sowie den Mann selbst angegriffen und gebissen. Schließlich habe sich die Hundehalterin mit ihrem Hund in den Volksgarten in Richtung See entfernt, ohne auf den Vorfall einzugehen. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann konnte die Hundehalterin wie folgt beschreiben: Sie hat schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und trug einen roten Jogginganzug. Der Hund war schwarz-weiß und mittelgroß - möglicherweise ein Husky.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

