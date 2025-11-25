Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Suche nach vermisster 40-Jähriger in Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Montag, 24.11.25 auf Dienstag führte die Polizei eine umfangreiche Suche nach einer vermissten 40-Jährigen Frau im Bereich Giesenkirchen durch. Nachdem Angehörige die Frau als vermisst gemeldet hatten und eine akute Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei sofortige Suchmaßnahmen ein.

Neben mehreren Streifenwagen kamen auch ein Diensthund sowie ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich auf ein angrenzendes Wohngebiet sowie die Freifläche zwischen den Ortsteilen Giesenkirchen und Waat.

Die Vermisste konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden werden. (sb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell