POL-MG: Polizei warnt vor Einbrechern

In der dunklen Jahreszeit steigt jedes Jahr die Zahl der Wohnungseinbrüche an. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sind viele Menschen nicht zu Hause, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder einen leckeren Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen. Diese Abwesenheit nutzen Einbrecher.

Aktuell stellt die Polizei vor allem steigende Zahlen bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser fest. Insbesondere in den am Stadtrand liegenden Stadteilen gelangen Täter derzeit bevorzugt über das Gartengrundstück rückwärtig zum Haus und brechen Terrassentüren oder Fenster auf.

Aber auch in Wohnungen wird natürlich eingebrochen. So zum Beispiel zuletzt zwischen Freitag, 21. November, um 12 Uhr und Sonntag, 23. November, um 15.30 Uhr an der Gertraudenstraße in Heyden. Außerdem hatten Einbrecher am Samstag, 22. November, zwischen 15.45 bis 21.25 Uhr an der Uhlandstraße in Giesenkirchen-Mitte Erfolg. Dort kamen sie über die Balkontür in die Wohnung.

Die Polizei möchte daher nochmals sensibilisieren: Wenn Sie, auch nur kurz, das Haus verlassen, schließen und sichern sie alle Türen und Fenster. Denken sie an Kellertüren wie auch an die Fenster und Türen in den oberen Etagen. Lassen sie keine Fenster auf Kipp stehen. Schließen Sie Türen und Fenster mit den vorgesehenen Schlössern ab. Lassen sie die Rollladen runter und sicheren sie diese zum Beispiel mit Klemmen gegen Hochschieben.

Bewahren Sie keine Wertsachen und teuren Schmuck im Haus auf. Listen Sie vorhandenen Schmuck auf und fotografieren diesen zuvor. Beobachten Sie ihr Wohnviertel und teilen Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Beobachtungen sofort der Polizei mit. Merken Sie sich, wenn möglich, die Kennzeichen der Fahrzeuge sowie das Aussehen der Personen.

Tipps und Hinweise, wie sie konkret Ihr Haus oder Ihre Wohnung schützen können, erhalten Sie von der Fachdienststelle des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei Mönchengladbach. Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin unter einer dieser Telefonnummern: 02161 29-12513 oder 02161 29-12514.

Zudem finden sie umfangreiche Informationen zum Thema Schutz vor Einbrechern auf der Internet-Seite polizei-beratung@polizei.de. (km)

