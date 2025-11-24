PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Fahrzeuge in Eicken gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In Eicken haben Diebe am vergangenen Wochenende gleich drei Mal zugeschlagen und mehrere große Fahrzeuge entwendet.

Zu dem ersten Diebstahl kam es zwischen Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr und Freitag, 21. November, 9 Uhr auf der Straße Am Rosengarten. Der Fahrer eines Transporters stellte den Wagen am Abend dort ab. Am nächsten Morgen war er nicht mehr aufzufinden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Peugeot Boxter mit schwarz foliertem Anhänger.

In einem ähnlichen Zeitraum, zwischen Donnerstag, 20. November, 23.30 Uhr und Freitag, 21. November, 7 Uhr entwendeten Unbekannte außerdem einen weißen VW Multivan T6 an der Rheinbahnstraße - direkt vor der Haustür des Halters. Und auch an der Bergstraße in Eicken kam es etwas später zu dem Diebstahl eines VW T6 - dieses Mal in der Farbe schwarz. Unbekannte müssen den umgebauten Camper zwischen Freitag, 21. November, 18.30 Uhr und Samstag, 22. November, 7.15 Uhr entwendet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:58

    POL-MG: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall: 20-Jähriger kollidiert mit zwei Autos

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Waater Straße in Giesenkirchen ist es am Sonntag, 23. November, gegen 0.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem mehrere Autofahrer beteiligt waren. Ein 20-Jähriger flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand und Aussagen der ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 20:12

    POL-MG: Verkehrsunfall zwischen Bus und Fußgängerin

    Mönchengladbach Rheydt (ots) - Am 19.11.2025, um 17:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Dahlener Str. / Wilhelm-Schiffer-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Der 42 jährige Busfahrer beabsichtigte aus Richtung Marienplatz kommend, an der Unfallörtlichkeit von der Dahlener Str. in die Wilhelm-Schiffer-Str. nach rechts abzubiegen. Hierbei lief die 48 jährige Fußgängerin seitlich ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 20:07

    POL-MG: Lichtzeichenanlage nach Verkehrsunfall defekt

    Mönchengladbach Westend (ots) - Am 19.11.2025 gegen 17:00 Uhr kam es an der Kreuzung Hittastr./Aachener Str./Waldnieler Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Durch den Unfall wurde jedoch die dortige Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt. Durch den Stördienst konnte, entgegen ersten Einschätzungen, die Lichtzeichenanlage wieder in Betrieb genommen werden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren