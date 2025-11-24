Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Fahrzeuge in Eicken gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In Eicken haben Diebe am vergangenen Wochenende gleich drei Mal zugeschlagen und mehrere große Fahrzeuge entwendet.

Zu dem ersten Diebstahl kam es zwischen Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr und Freitag, 21. November, 9 Uhr auf der Straße Am Rosengarten. Der Fahrer eines Transporters stellte den Wagen am Abend dort ab. Am nächsten Morgen war er nicht mehr aufzufinden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Peugeot Boxter mit schwarz foliertem Anhänger.

In einem ähnlichen Zeitraum, zwischen Donnerstag, 20. November, 23.30 Uhr und Freitag, 21. November, 7 Uhr entwendeten Unbekannte außerdem einen weißen VW Multivan T6 an der Rheinbahnstraße - direkt vor der Haustür des Halters. Und auch an der Bergstraße in Eicken kam es etwas später zu dem Diebstahl eines VW T6 - dieses Mal in der Farbe schwarz. Unbekannte müssen den umgebauten Camper zwischen Freitag, 21. November, 18.30 Uhr und Samstag, 22. November, 7.15 Uhr entwendet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

