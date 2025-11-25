POL-MG: Lürrip: Diebstahl von LKW mit Kran
Mönchengladbach (ots)
In einem Industriegebiet in Lürrip haben Unbekannte zwischen Freitag, 21. November, 18 Uhr und Montag, 24. November, 8.30 Uhr einen LKW gestohlen.
Der Halter hat den LKW eigenen Angaben zufolge vor dem Wochenende auf der Korschenbroicher Straße abgestellt und verschlossen. Am Montagmorgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können.
Bei dem LKW handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes Benz mit einer Kran-Vorrichtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell