Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lürrip: Diebstahl von LKW mit Kran

Mönchengladbach (ots)

In einem Industriegebiet in Lürrip haben Unbekannte zwischen Freitag, 21. November, 18 Uhr und Montag, 24. November, 8.30 Uhr einen LKW gestohlen.

Der Halter hat den LKW eigenen Angaben zufolge vor dem Wochenende auf der Korschenbroicher Straße abgestellt und verschlossen. Am Montagmorgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können.

Bei dem LKW handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes Benz mit einer Kran-Vorrichtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell