Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen und Fahrzeugführer eines Food-Trucks gesucht | Verkehrsunfallflucht in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Am 24. November ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein VW Crafter beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls sowie den Unfallverursacher.

Laut Zeugenaussagen befuhr ein Mann mit einem silbernen SUV und einem schwarzen, großen Foodtruck-Anhänger die Rheydter Straße. Als er nach links in die Brunnenstraße abgebogen sei, habe sich eine Klappe des Anhängers geöffnet. Auf der Brunnenstraße sei die Klappe dann augenscheinlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten, silbernen VW Crafter kollidiert. Dieser wurde beschädigt. Nach dem Unfall sei der SUV-Fahrer ausgestiegen und habe lediglich die geöffnete Klappe geschlossen. Er verließ die Unfallörtlichkeit mit seinem Auto.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug samt Anhänger machen können. Der Fahrer selbst und genannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

