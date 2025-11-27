Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach zwei vermisst gemeldeten 13-Jährigen. Die beiden Mädchen werden seit dem 26. November vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Es wird vermutet, dass die Vermissten gemeinsam unterwegs sind. Aktuell gibt es Hinweise, dass sie sich im Raum Bonn aufhalten könnten, wobei auch Nachbarstädte infrage kommen. Aktuelle Fotos der beiden können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgenden Links aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/187567

https://polizei.nrw/fahndung/187569

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Mädchen machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell