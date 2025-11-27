Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verbotenes Straßenrennen am Grenzlandstadion

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 26. November, haben zwei junge Männer ersten Erkenntnissen zufolge an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Bereich der Gartenstraße und der Theodor-Heuss-Straße teilgenommen.

Ein Zeuge hatte wegen zwei verdächtiger Fahrzeuge gegen 22.40 Uhr die Polizei alarmiert. Er habe beobachtet, wie ein VW T-Roc und ein BMW Coupe vor ihm die Gartenstraße in Richtung Mönchengladbach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhren. Daraufhin ist der 39-Jährige den beiden Fahrern nach eigenen Angaben gefolgt. Während der Fahrt hätten sie bei hohem Tempo mehrfach den Fahrstreifen gewechselt und teilweise riskante Fahrmanöver durchgeführt. Dabei seien die beiden Fahrzeuge immer wieder nebeneinander gefahren und hätten sich gegenseitig überholt.

Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später eins der beiden Fahrzeuge samt 21-jährigem Fahrer sowie den Zeugen an der Sophienstraße antreffen. Den zweiten Fahrer, einen 19-Jährigen, trafen die Beamten kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Sie beschlagnahmten die Führerscheine und Autos von beiden Männern. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens.(sts)

