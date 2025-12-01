PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Update: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-Jährigen - eine Fahndung wird zurückgenommen

Mönchengladbach (ots)

Eine der beiden als vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen ist wohlbehalten zu ihrer Wohngruppe zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Mithilfe.

Sie bittet weiterhin um Hinweise, die bei der Suche nach der anderen vermisst gemeldeten 13-Jährigen helfen. Das Mädchen wird seit dem 26. November vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Aktuell gibt es Hinweise, dass sie sich im Raum Bonn aufhalten könnten, wobei auch Nachbarstädte infrage kommen.

Ein aktuelles Foto kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/187569

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

