PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Unfall auf der Stadtwaldstraße

Mönchengladbach (ots)

Auf der Stadtwaldstraße hat sich am gestrigen Montag, 1. Dezember ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem beide Unfallbeteiligten lebensgefährlich verletzt wurden.

Eine 45-jährige Autofahrerin war gegen 12.50 Uhr in Richtung Rheindahlen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Renault Clio einer 88-Jährigen.

Die 88-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten sie, sowie die 45-Jährige, schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die 45-Jährige ist aktuell außer Lebensgefahr. Die 88-Jährige schwebt allerdings nach wie vor in Lebensgefahr.

Die Stadtwaldstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:01

    POL-MG: Zeugensuche nach Sexualstraftat im Bereich Altstadt

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 28. November auf Samstag wurde eine 19-Jährige im Bereich der Mönchengladbacher Altstadt Opfer einer Sexualstraftat. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter. Die Frau sei nach eigenen Angaben bis etwa 3.30 Uhr in einem Club auf der Aachener Straße gewesen, bevor sie von dem Unbekannten an der Ecke Aachener Straße / Sandradstraße angesprochen wurde. Da ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:26

    POL-MG: Ungewöhnlicher Einbrecher gestellt

    Mönchengladbach (ots) - Einen ungewöhnlichen Tatverdächtigen haben die eingesetzten zwei- und vierbeinigen Polizeikräfte am Samstagabend, 28. November, gegen 20.15 Uhr bei einem vermeintlichen Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma an der Borsigstraße in Neuwerk gestellt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtigen Lichtschein wie den von einer Taschenlampe beobachtet und daraufhin richtigerweise die Polizei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:53

    POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach: Kabelbrand am Bahnhof Viersen - Polizei sucht Zeugen

    Viersen / Mönchengladbach (ots) - Am Sonntagabend, 30. November, gegen 18.30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Park&Ride-Parkplatz an der Güterstraße am Bahnhof Viersen Kabel in Brand gesetzt. Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren