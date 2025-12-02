Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Unfall auf der Stadtwaldstraße

Mönchengladbach (ots)

Auf der Stadtwaldstraße hat sich am gestrigen Montag, 1. Dezember ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem beide Unfallbeteiligten lebensgefährlich verletzt wurden.

Eine 45-jährige Autofahrerin war gegen 12.50 Uhr in Richtung Rheindahlen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Renault Clio einer 88-Jährigen.

Die 88-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten sie, sowie die 45-Jährige, schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die 45-Jährige ist aktuell außer Lebensgefahr. Die 88-Jährige schwebt allerdings nach wie vor in Lebensgefahr.

Die Stadtwaldstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. (sts)

