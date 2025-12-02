Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einladung zum Pressetermin - Präventionskonzept gegen Gewalt an Schulen

Mönchengladbach (ots)

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen gehen künftig zusammen mit der nordrhein-westfälischen Polizei neue Wege, um Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, wie wichtig ein respektvolles Miteinander ist. Gemeinsam mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen hat das nordrhein-westfälische Schulministerium eine weitere Konzeption erarbeitet, die Gewalt vorbeugen, Vertrauen in die Polizei stärken und Lehrkräften Sicherheit beim Umgang mit Aggressionen und Auseinandersetzungen geben soll.

Das dreisäulige Konzept, das den Namen "miteinander.stark.sicher - gemeinsam für eine gewaltfreie Schule" trägt, setzt die Polizei Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit der Realschule Volksgarten und der Gesamtschule Espenstraße um. Eine Maßnahme des Konzeptes sieht sogenannte Schulhofgespräche vor, die aktuell zweimal die Woche an den Schulen stattfinden.

Im Rahmen der Schulhofgespräche zeigen Polizistinnen und Polizisten verstärkte, wahrnehmbare Präsenz an Schulen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention und zur Verbesserung des allgemeinen Schulklimas. Die Maßnahme findet grundsätzlich in den Pausenzeiten statt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sprechen die Schülerinnen und Schüler offen an und nehmen aktiv Kontakt zu dem verantwortlichen Lehrpersonal auf. Die Gespräche dienen keiner Kontrolle, sondern dem Aufbau und der Stärkung von Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in die Polizei. Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zudem ist die Polizeipräsenz geeignet, mögliche Konflikte und Gewaltpotenzial frühzeitig zu erkennen und kommunikativ zu einer gewaltfreien Lösung beizutragen. Ab dem Schulhalbjahreswechsel ist beabsichtigt, dass die Polizei Mönchengladbach die zweite Maßnahme des Konzeptes umsetzt, die Unterrichtseinheiten für ein gewaltfreies Miteinander vorsieht.

Um sich selbst ein Bild von einem solchen Schulhofgespräch zu machen, lädt die Polizei Mönchengladbach zu einem gemeinsamen Pressetermin mit Vertretern beider Schulen vor Ort ein:

Der Pressetermin findet am Montag, 8. Dezember, um 10.15 Uhr auf dem Schulhof der Realschule Volksgarten, Luise-Vollmar-Straße 25, 41065 Mönchengladbach statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die teilnehmen möchten, bitten wir vorab bis spätestens Donnerstag, 4. Dezember 2025, 14 Uhr um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Mönchengladbach. Entweder per E-Mail an: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de oder unter der Presse-Hotline-Rufnummer 02161-2910222. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell