POL-MG: Polizeieinsatz: Bombendrohung am Bismarckplatz - Durchsuchung verlief negativ

Mönchengladbach (ots)

Eine durch einen bislang unbekannten Täter übermittelte Bombendrohung zum Nachteil der Stadtsparkasse Mönchengladbach sowie dem Bismarckplatz hat heute einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Gegen 13.04 Uhr erhielt die Polizei Mönchengladbach Kenntnis von der Bombendrohung und war mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten vor Ort.

In Absprache mit der Filialleitung wurde zunächst die Stadtsparkasse vorsorglich geräumt, später auch weitere angrenzende Gebäude wie die Commerzbank. Während der polizeilichen Maßnahmen war das Gebiet um den Bismarckplatz weiträumig abgesperrt, so dass dieser nicht passiert und betreten werden konnte.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes der Stadtsparkasse sowie der Absuche des Bismarckplatzes wurde auch ein Diensthund der Polizei Mönchengladbach eingesetzt. Nach gründlicher Durchsuchung konnte gegen 17.45 Uhr Entwarnung gegeben werden. Verdächtige Gegenstände wurden nicht aufgefunden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen der Bombendrohung dauern an. Dem bislang unbekannten Täter wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

