PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in der Humboldtstraße

Weimar (ots)

Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem FIAT hinter einem 56-Jährigen Dacia-Fahrer die Humboldtstraße stadtauswärts. Der Dacia-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen und sein Fahrzeug abstoppen, dies bemerkte die 21-Jährige zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Es kam zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Versuchter Einbruch in Firma

    Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in eine Firma in Weimar-Schöndorf einzubrechen. Dabei hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in einen Vorraum. Von diesem gingen weitere gesicherte Türen ab, weswegen die Täter sich keinen weiteren Zutritt verschaffen konnten. Die Eingangstür wurde bei dem Angriff so sehr beschädigt, dass diese mutmaßlich ersetzt werden muss. Die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Lkw massiv beschmiert

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Plane eines Lkw-Aufliegers in der Marcel-Paul-Straße in Weimar beschmiert. Die Täter nutzten lila Sprühfarbe um ein ca. 3x1 Meter großes Graffito anzubringen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Unruhe in Kleingartenanlage

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Mehrere Zeugen meldeten am späten Sonntagabend einen Mann, der durch eine Kleingartenanlage in der Paul-Franke-Straße in Hermsdorf lief. Dabei sollte er mit einer Taschenlampe von Parzelle zu Parzelle laufen. Polizeibeamte konnten den 47-Jährigen Mann aufgreifen. Die Hintergründe für sein Verhalten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Der Mann betrat widerrechtliche Mehrere Gartenparzellen. Es wurde ein Verfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren