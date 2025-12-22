LPI-J: Auffahrunfall in der Humboldtstraße
Weimar (ots)
Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem FIAT hinter einem 56-Jährigen Dacia-Fahrer die Humboldtstraße stadtauswärts. Der Dacia-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen und sein Fahrzeug abstoppen, dies bemerkte die 21-Jährige zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Es kam zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.
