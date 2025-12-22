LPI-J: Unruhe in Kleingartenanlage
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Mehrere Zeugen meldeten am späten Sonntagabend einen Mann, der durch eine Kleingartenanlage in der Paul-Franke-Straße in Hermsdorf lief. Dabei sollte er mit einer Taschenlampe von Parzelle zu Parzelle laufen. Polizeibeamte konnten den 47-Jährigen Mann aufgreifen. Die Hintergründe für sein Verhalten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Der Mann betrat widerrechtliche Mehrere Gartenparzellen. Es wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.
