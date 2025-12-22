PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit an Bushaltestelle eskaliert

Jena (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es in einem Bus der Linie 10 zu einer Streitigkeit zwischen einem 19-Jährigen und zwei 26-Jährigen Männern. Nachdem die Personen den Bus an der Bushaltestelle Nonnenplan verließen, eskalierte die Situation. Die zwei Täter verfolgten den jungen Mann und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Der Mann stürzte zu Boden und es wurde auf ihn eingetreten. Im Anschluss begeben sich alle Personen wieder in einen Bus. Der Geschädigte meldete in der Folge den Vorfall der Polizei. Die Beteiligten wurden identifiziert. Der Geschädigte wurde im nächstgelegenen Klinikum behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Selbstgebastelte Böller sichergestellt

    Jena (ots) - Am Späten Sonntagabend führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Anna-Siemsen-Straße in Jena durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 14-Jährigen Jungen. Dieser übergab im Rahmen der Kontrolle zwei pyrotechnische Gegenstände. Diese soll er von einem Fremden erhalten haben. Es handelte sich um sogenannte Selbstlaborate, wobei die Gefährlichkeit nicht erkennbar ist. Die Böller wurden ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:42

    LPI-J: Vorsicht vor Betrugsanrufen! Täter erlangt Fernzugriff auf Laptop

    Apolda (ots) - Der Geschädigte wurde telefonisch von einer Person kontaktiert, die sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass es angeblich zu Unregelmäßigkeiten auf dem Girokonto gekommen sei. Um einen weiteren finanziellen Schaden zu verhindern, sollte das vorhandene Guthaben auf ein anderes Konto überwiesen werden, wo es angeblich ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:38

    LPI-J: Vier Meter Kupferrohr aus Kleingartenanlage entwendet

    Apolda (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 15.12., bis Donnerstag, 19.12.2025, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus der Kleingartenanlage, KGV Otto Freude e.V. in Apolda, An der Goethebrücke etwas vier Meter Kupferrohr sowie eine Zähleruhr. Die Polizeiinspektion Apolda hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren