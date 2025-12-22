Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit an Bushaltestelle eskaliert

Jena (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es in einem Bus der Linie 10 zu einer Streitigkeit zwischen einem 19-Jährigen und zwei 26-Jährigen Männern. Nachdem die Personen den Bus an der Bushaltestelle Nonnenplan verließen, eskalierte die Situation. Die zwei Täter verfolgten den jungen Mann und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Der Mann stürzte zu Boden und es wurde auf ihn eingetreten. Im Anschluss begeben sich alle Personen wieder in einen Bus. Der Geschädigte meldete in der Folge den Vorfall der Polizei. Die Beteiligten wurden identifiziert. Der Geschädigte wurde im nächstgelegenen Klinikum behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

