Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorsicht vor Betrugsanrufen! Täter erlangt Fernzugriff auf Laptop

Apolda (ots)

Der Geschädigte wurde telefonisch von einer Person kontaktiert, die sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass es angeblich zu Unregelmäßigkeiten auf dem Girokonto gekommen sei. Um einen weiteren finanziellen Schaden zu verhindern, sollte das vorhandene Guthaben auf ein anderes Konto überwiesen werden, wo es angeblich gesichert bzw. verwahrt werde. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte dazu aufgefordert, eine App zu installieren. Über diese erlangten die Täter Fernzugriff auf den Laptop des Geschädigten. In der Folge waren die Betrüger in der Lage, das gesamte Guthaben vom Giro- sowie vom Tagesgeldkonto abzubuchen. Der finanzielle Schaden ist erheblich. Die Polizeiinspektion Apolda hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Betrugs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

