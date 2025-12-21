Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Apolda (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Apolda, Ortsteil Rödigsdorf, Ilmenauer Straße/ B87 Höhe circa 150 m bis Ortsausgang in Richtung Schwabsdorf entfernt, zu einer Unfallflucht. Ein schwarzer SUV mit AP-Kennzeichen kam während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dabei ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeuge stehen, der schwarze SUV entfernte sich jedoch, ohne die erforderlichen Personalien auszutauschen. Der schwarze SUV hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Kratzer auf der Fahrerseite. Da nur Kennzeichenfragmente bekannt sind, werden Zeugen gesucht, die dieses Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug des Unfallverursachers geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

