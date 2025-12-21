PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand nach Verkehrsdelikt

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei Jena den Fahrer eines VW Passat im Bereich Karl-Liebknecht-Straße in Jena Ost einer Verkehrskontrolle. Der 23-jährige rumänische junge Mann wies Alkoholgeruch auf und es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher knapp über 0,5 Promille ergab. Da weiterhin der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zunächst zeigte er sich kooperativ gegenüber der Maßnahme, als er jedoch im Streifenwagen saß wurde er zunehmend aggressiver und begann heftigen Widerstand zu leisten. Die Beamten mussten die Fahrt unterbrechen und unter Gewaltanwendung die Handfesseln anlegen. Weiterhin bedrohte und beleidigte er die Beamten. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Nach der Blutentnahme im Klinikum Jena konnte der Mann schließlich aus den Maßnahmen entlassen werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Alkoholverstoßes eingeleitet.

Kurze Zeit später, gegen 03:40 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rudolstädter Straße ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Alkoholwert von knapp über 0,6 Promille festgestellt, welcher somit ebenfalls im Ordnungswidrigkeitenbereich lag. Weiterhin konnte ein 29-jähriger Fahrer eines E-Scooter kurz vor 4 Uhr im Bereich der Westbahnhofstraße kontrolliert werden. Dieser bot den Beamten einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

