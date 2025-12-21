Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl aufgedeckt - Duo festgenommen, eine Mittäterin flüchtig

Jena, Eisenberg (ots)

Am späten Samstagnachmittag konnten Polizeikräfte von der Einsatzunterstützung Jena und der PI Saale-Holzland zwei mutmaßliche Ladendiebe stellen. Zuvor hatten die Täter in mehreren Supermärkten in Eisenberg (Saasaer Straße und Jenaer Straße) sowie in Bürgel Waren im Wert von rund 2.500 Euro entwendet. Die Beute bestand aus Kaffee, Kosmetik, Süßwaren und Nüssen.

Nach einem Bürgerhinweis gelang es den Polizeibeamten die 16-jährigen und 26-jährigen Tatverdächtigen in Droschka zu stellen und vorläufig festzunehmen. Eine 23-jährige Mittäterin befindet sich derzeit noch auf der Flucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera entlassen. Die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Stadtroda Zeugen, die einen blauen Transporter in den Satteln in Bürgel zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr beobachtet haben. Das Fahrzeug könnte mit mehreren Frauen besetzt gewesen sein. Hinweise zu den Frauen und dem Fahrzeug bitte an die PI Saale-Holzland unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell