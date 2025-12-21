PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl aufgedeckt - Duo festgenommen, eine Mittäterin flüchtig

Jena, Eisenberg (ots)

Am späten Samstagnachmittag konnten Polizeikräfte von der Einsatzunterstützung Jena und der PI Saale-Holzland zwei mutmaßliche Ladendiebe stellen. Zuvor hatten die Täter in mehreren Supermärkten in Eisenberg (Saasaer Straße und Jenaer Straße) sowie in Bürgel Waren im Wert von rund 2.500 Euro entwendet. Die Beute bestand aus Kaffee, Kosmetik, Süßwaren und Nüssen.

Nach einem Bürgerhinweis gelang es den Polizeibeamten die 16-jährigen und 26-jährigen Tatverdächtigen in Droschka zu stellen und vorläufig festzunehmen. Eine 23-jährige Mittäterin befindet sich derzeit noch auf der Flucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera entlassen. Die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Stadtroda Zeugen, die einen blauen Transporter in den Satteln in Bürgel zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr beobachtet haben. Das Fahrzeug könnte mit mehreren Frauen besetzt gewesen sein. Hinweise zu den Frauen und dem Fahrzeug bitte an die PI Saale-Holzland unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:03

    LPI-J: Europaweiter Kontrolltag: Alkohol und Drogen im Visier

    Stadtroda, Eisenberg und Hermsdorf (ots) - Freitag beteiligten sich am europaweiten Kontrolltag zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen auch Einsatzkräfte der PI Saale-Holzland. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter Einfluss berauschender Mittel standen! In Hermsdorf wurde ein 48-jähriger Skoda-Fahrer mit 0,62 Promille Atemalkohol gestoppt. Ebenfalls in Hermsdorf gerieten ein ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:02

    LPI-J: Graffiti Schmierer wüten in Rothenstein

    Kahla (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Rothenstein zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte beschmierten eine Grundstücksmauer in der Gottliebsgasse und 8 Stromverteilerkästen im Ortsgebiet mit Schriftzügen zu einem bekannten Fußballverein aus der Region sowie polizeikritischen Parolen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:01

    LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen Audi-Fahrer in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren