LPI-J: Graffiti Schmierer wüten in Rothenstein

Kahla (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Rothenstein zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte beschmierten eine Grundstücksmauer in der Gottliebsgasse und 8 Stromverteilerkästen im Ortsgebiet mit Schriftzügen zu einem bekannten Fußballverein aus der Region sowie polizeikritischen Parolen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei Saale-Holzland nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Rothenstein beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

