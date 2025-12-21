PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti Schmierer wüten in Rothenstein

Kahla (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Rothenstein zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte beschmierten eine Grundstücksmauer in der Gottliebsgasse und 8 Stromverteilerkästen im Ortsgebiet mit Schriftzügen zu einem bekannten Fußballverein aus der Region sowie polizeikritischen Parolen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei Saale-Holzland nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Rothenstein beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:01

    LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen Audi-Fahrer in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:01

    LPI-J: Alkoholisiert Unfall verursacht

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Sonntag fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer von Mellingen in Richtung Lehnstedt. Kurz nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten und drei Bäumen. Der Pkw wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:00

    LPI-J: Sekundenschlaf führt zu Unfall

    Weimar (ots) - Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin in der Ortslage Troistedt die Straße Hinter dem Aschengarten in Richtung Bad Berka. Am Ortseingang in der dortigen Rechtskurve kam sie nach eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und kollidierte fortfolgend mit einem Laternenpfahl sowie zwei Zäunen. Es entstand Fremdschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Pkw wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren