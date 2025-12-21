Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert Unfall verursacht

Weimar (ots)

In der Nacht zu Sonntag fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer von Mellingen in Richtung Lehnstedt. Kurz nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten und drei Bäumen. Der Pkw wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell