Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Jena (ots)

In der Nacht zu Samstag stellten die Beamten im Rahmen der Streife einen Radfahrer in der Friedensstraße fest, welcher vor den Augen der Beamten stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Nach der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme angeordnet.

