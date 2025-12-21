LPI-J: Briefkasten zerstört
Weimar (ots)
In der Nacht zu Samstag sprengten unbekannte Täter durch Einbringen von Böllern einen Briefkasten in Lengefeld in der Straße Unter den Kastanien. Der Briefkasten wurde komplett zerstört. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden.
