Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontakt nicht erwünscht - begehr der suchenden Nähe verweigert

Apolda (ots)

So erging es am gestrigen Abend einem 24-Jährigen in Apolda, als dieser seiner Angebeteten in der Wielandstraße einen Besuch abstatten wollte. Doch bereits in der Vergangenheit hatte die junge Dame ihr Desinteresse mehrfach zum Ausdruck gebracht, was offensichtlich bei dem Mann auf taube Ohren stieß. Gestern war der dann aufgrund des neuerlichen Verwehrens des Begehrs derart erzürnt, dass er seinen angestauten Frust freien Lauf ließ. Leidtragende war hier eine Fensterscheibe, welche der Mann einschlug. Neben dem negierten zwischenmenschlichen Kontakt muss er sich jetzt auch strafrechtlich verantworten.

