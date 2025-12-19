PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontakt nicht erwünscht - begehr der suchenden Nähe verweigert

Apolda (ots)

So erging es am gestrigen Abend einem 24-Jährigen in Apolda, als dieser seiner Angebeteten in der Wielandstraße einen Besuch abstatten wollte. Doch bereits in der Vergangenheit hatte die junge Dame ihr Desinteresse mehrfach zum Ausdruck gebracht, was offensichtlich bei dem Mann auf taube Ohren stieß. Gestern war der dann aufgrund des neuerlichen Verwehrens des Begehrs derart erzürnt, dass er seinen angestauten Frust freien Lauf ließ. Leidtragende war hier eine Fensterscheibe, welche der Mann einschlug. Neben dem negierten zwischenmenschlichen Kontakt muss er sich jetzt auch strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Lagertür hielt stand

    Weimar (ots) - In der Nacht auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Objekt eines Getränkehandles in der Rießnerstraße einzudringen. Hierbei versuchte man sich widerrechtlich Zutritt über eine Lagertür in den Innenbereich zu verschaffen. Jedoch hielt die Tür stand, sodass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Radfahrerin umgefahren

    Weimar (ots) - Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einer Radfahrerin auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die 45-jährge Radfahrerin war in Richtung Berkaer Straße unterwegs und hegte die Intention nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. aufgrund Gegenverkehrs musste sie an der Einmündung kurz anhalten. Dies nicht bzw. zu spät bemerkt hat ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes, welcher in gleiche ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Vandalismus und Diebstahl auf Firmengelände

    Weimar (ots) - Wie Donnerstagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Wallendorfer Straße zu Werke. Der oder die Täter gelangten zur Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Weise auf das Firmengelände. Her wollten diese mit einem Schlüssel, welcher augenscheinlich aus einer vorher begangenen Tat als Beute erzielt wurde, in das Objekt gelangen. Da der Schlüssel jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren