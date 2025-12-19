PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin umgefahren

Weimar (ots)

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einer Radfahrerin auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die 45-jährge Radfahrerin war in Richtung Berkaer Straße unterwegs und hegte die Intention nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. aufgrund Gegenverkehrs musste sie an der Einmündung kurz anhalten. Dies nicht bzw. zu spät bemerkt hat ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes, welcher in gleiche Richtung unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes schob der Transporter das Fahrrad nebst Lenkerin ein paar Meter nach vorne. Hierbei stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Vandalismus und Diebstahl auf Firmengelände

    Weimar (ots) - Wie Donnerstagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Wallendorfer Straße zu Werke. Der oder die Täter gelangten zur Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Weise auf das Firmengelände. Her wollten diese mit einem Schlüssel, welcher augenscheinlich aus einer vorher begangenen Tat als Beute erzielt wurde, in das Objekt gelangen. Da der Schlüssel jedoch ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Zwei Mal Zusammenstoß nicht überlebt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Trotz/Bad Klosterlausnistz: Gleich zwei verendete Wildtiere hatte die Polizei Saale-Holzland am Donnerstagabend zu verzeichnen. Kurz vor 20 Uhr kollidierte ein VW mit einem Reh im zwischen Bad Klosterlausnitz und Trotz. Knapp zweieinhalb Stunden später stieß ein Nissan zwischen Bad Klosterlausnitz und Tautenhain mit einem Wildschwein zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschaden. Der Nissan ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Bargeld und Schmuck erbeutet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Die nachmittägliche Abwesenheit eines Eigenheimbesitzers nutzten am Donnerstag Langfinger aus. Der oder die Täter verschafften sich über den Kellerbereich widerrechtlich Zutritt zum Haus in der Hermann-Sachse-Straße. In der Folge betraten und durchwühlten die Langfinger alle Räumlichkeiten und entfernten sich mit ihrer Beute, Bargeld und Schmuck in noch unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren