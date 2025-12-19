Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin umgefahren

Weimar (ots)

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einer Radfahrerin auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die 45-jährge Radfahrerin war in Richtung Berkaer Straße unterwegs und hegte die Intention nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. aufgrund Gegenverkehrs musste sie an der Einmündung kurz anhalten. Dies nicht bzw. zu spät bemerkt hat ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes, welcher in gleiche Richtung unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes schob der Transporter das Fahrrad nebst Lenkerin ein paar Meter nach vorne. Hierbei stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

