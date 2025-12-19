LPI-J: Bargeld und Schmuck erbeutet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bad Klosterlausnitz: Die nachmittägliche Abwesenheit eines Eigenheimbesitzers nutzten am Donnerstag Langfinger aus. Der oder die Täter verschafften sich über den Kellerbereich widerrechtlich Zutritt zum Haus in der Hermann-Sachse-Straße. In der Folge betraten und durchwühlten die Langfinger alle Räumlichkeiten und entfernten sich mit ihrer Beute, Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe, vom Ort. Nachdem der Tatort kriminaltechnisch aufgenommen wurde, hat die Kripo Jena die Ermittlungen aufgenommen.
