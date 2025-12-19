PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld und Schmuck erbeutet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Die nachmittägliche Abwesenheit eines Eigenheimbesitzers nutzten am Donnerstag Langfinger aus. Der oder die Täter verschafften sich über den Kellerbereich widerrechtlich Zutritt zum Haus in der Hermann-Sachse-Straße. In der Folge betraten und durchwühlten die Langfinger alle Räumlichkeiten und entfernten sich mit ihrer Beute, Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe, vom Ort. Nachdem der Tatort kriminaltechnisch aufgenommen wurde, hat die Kripo Jena die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Unangepasste Geschwindigkeit

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Gegen 9 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw BMW von der Ortslage Gernewitz in Richtung Rausdorf. Kurz nach Ortsausgang kam das Fahrzeug, augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der kurvigen Strecke von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenaussagen habe sich der Pkw dabei überschlagen, was sich vor Ort nicht bestätigte. Trotz dessen war der BMW aufgrund der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Nächtlicher Streit endet blutig

    Jena (ots) - Gegen 3 Uhr gerieten zwei Männer im Beriech eines Supermarktparkplatzes in der Naumburger Straße in Streit. Dieser erst verbal geführte Disput endete jedoch blutig, da der 34-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Die Platzwunde bedurfte einer medizinischen Behandlung. Der unbekannte Schläger indes entfernte sich vom Ort. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bereits Hinweise zur Täterschaft erlangt werden, ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Fahrrad demontiert

    Jena (ots) - Wie eine 41-jährige Anwohnerin der Stauffenbergstraße am Donnerstag feststellen musste, haben unbekannte seit dem 04. Dezember ihr im Gemeinschaftskeller abgestelltes E-Bike zerlegt. Der oder die Täter begaben sich im Tatzeitraum auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und fortfolgend in den Kellerbereich. Hier demontierten diese mehrere Anbauteile, darunter auch den Akku, des E-Bikes. Der Wert der Beute wird auf gut 1.000,- Euro geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren