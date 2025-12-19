PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unangepasste Geschwindigkeit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Gegen 9 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw BMW von der Ortslage Gernewitz in Richtung Rausdorf. Kurz nach Ortsausgang kam das Fahrzeug, augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der kurvigen Strecke von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenaussagen habe sich der Pkw dabei überschlagen, was sich vor Ort nicht bestätigte. Trotz dessen war der BMW aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

