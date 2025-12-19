PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Nächtlicher Streit endet blutig

Jena (ots)

Gegen 3 Uhr gerieten zwei Männer im Beriech eines Supermarktparkplatzes in der Naumburger Straße in Streit. Dieser erst verbal geführte Disput endete jedoch blutig, da der 34-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Die Platzwunde bedurfte einer medizinischen Behandlung. Der unbekannte Schläger indes entfernte sich vom Ort. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bereits Hinweise zur Täterschaft erlangt werden, welchen nachgegangen wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

