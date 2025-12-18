LPI-J: Fahrradfahrer angefahren
Nauendorf (ots)
Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend auf der Landstraße bei Nauendorf angefahren. Der PKW-Fahrer hatte den seitlichen Sicherheitsabstand falsch eingeschätzt und ist mit dem Außenspiegel am Fahrrad hängen geblieben. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht an seiner Hand.
