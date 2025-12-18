Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksame Mitarbeiter

Weimar (ots)

In einem Supermarkt in der Nordvorstadt versuchten zwei Personen im Alter von 23 und 27 Jahren sich ohne Zahlungsbereitschaft zu bedienen. Dabei steckten die beiden sich diverse Gegenstände ein und wollten den Laden nun ohne zu bezahlen verlassen. Doch die aufmerksamen Mitarbeiter erkannten den Versuch sofort und stoppten die beiden. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Es wurde versucht Waren im Wert von 25,-Euro zu stehlen.

