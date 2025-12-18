Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alle "guten" Dinge sind drei...

Weimar (ots)

...dachten sich Langfinger, wie Mittwoch bekannt wurde. Zwischen Samstag und Mittwoch wurde eine Firma im Schöndorfer Weg gleich dreifach Ziel von Einbrechern. Zuerst stahlen der oder die Täter Kabel aus einem Verteilerkasten. Dann bauten Unbekannte aus einem auf dem Gelände abgestellten Lkw die Fahrzeugbatterie. Schlussendlich drangen die Täter noch gewaltsam in das Objekt ein und bereicherten sich mit mehreren Gegenständen, darunter IT-Technik sowie verschiedene Werkzeuge. Im Ergebnis steht ein Beuteschaden von über 30.000,- Euro zu Buche. Ob die drei Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

