LPI-J: Drogen gefunden
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 20:00 Uhr eine 33-Jährige in der Christian-Eckert-Straße in Kahla. Die Frau hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell