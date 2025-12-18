LPI-J: Drogen gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Bereits am 13.11.2025 kam es in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 67-Jährigen und einem damals unbekannten Täter. Durch eine Zeugin wurde am Mittwochnachmittag der mutmaßliche Täter in Stadtroda wiedererkannt. Hinzugezogene Polizeikräfte konnten den Mann identifizieren. Der 39-Jährige Mann räumte die Tat ein. Er wird nun als Beschuldigter im Strafverfahren geführt. Rückfragen bitte an: ...

