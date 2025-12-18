PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 20:00 Uhr eine 33-Jährige in der Christian-Eckert-Straße in Kahla. Die Frau hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Auseinandersetzung mit Hunden, endet mit einem Verletzten

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: An einem Supermarkt stand eine 37-Jährige zusammen mit ihrem angeleinten Hund. Als gegen 09:15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Hund vorbeilief, gingen die Hunde aufeinander los. Der 38-Jährige versuchte die Tiere zu trennen und wurden von dem ihm fremden Hund in den Unterarm gebissen. Eine medizinische Versorgung lehnte der Mann ab. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen eine Anzeige ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Täter identifiziert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Bereits am 13.11.2025 kam es in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 67-Jährigen und einem damals unbekannten Täter. Durch eine Zeugin wurde am Mittwochnachmittag der mutmaßliche Täter in Stadtroda wiedererkannt. Hinzugezogene Polizeikräfte konnten den Mann identifizieren. Der 39-Jährige Mann räumte die Tat ein. Er wird nun als Beschuldigter im Strafverfahren geführt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Gleich zwei Unfälle in der Winzerlaer Straße

    Jena (ots) - Für Verwirrung und Verkehrsbehinderungen sorgten am Mittwochmorgen kurz nach 7:00 Uhr, zwei Unfälle im Bereich der Winzerlaer Straße. Zunächst kam es auf der Kreuzung Winzerlaer Straße / Ammerbacher Straße zu einem Aufeinandertreffen zwischen einem 60-Jährigen Skoda Fahrer und einem 35-Jährigen, der ebenfalls einen Skoda fuhr. Dabei kam der jüngere Fahrer aus Richtung Ammerbacher Straße und wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren