Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zwei Unfälle in der Winzerlaer Straße

Jena (ots)

Für Verwirrung und Verkehrsbehinderungen sorgten am Mittwochmorgen kurz nach 7:00 Uhr, zwei Unfälle im Bereich der Winzerlaer Straße. Zunächst kam es auf der Kreuzung Winzerlaer Straße / Ammerbacher Straße zu einem Aufeinandertreffen zwischen einem 60-Jährigen Skoda Fahrer und einem 35-Jährigen, der ebenfalls einen Skoda fuhr. Dabei kam der jüngere Fahrer aus Richtung Ammerbacher Straße und wollte nach links in die Winzerlaer Straße einbiegen. Er übersah den Vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen des 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Kurz darauf fuhr ein 40-Jähriger Opel-Fahrer ebenfalls die Ammerbacher Straße aus Richtung Ammerbach kommend auf die Kreuzung zu und wollte auch in die Winzerlaer Straße nach links Richtung Zentrum einbiegen, dabei missachtete er die Vorfahrt eines 37-Jährigen Skoda-Fahrers. Es kam zu einer Kollision, wobei der Opel nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Im Zuge des zweiten Unfalls verletzte sich der 35-Jährige Beifahrer des Skoda-Fahrers leicht. Bedingt durch die beiden Unfälle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Winzerlaer Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Mehrere Abschleppwagen, Krankenwagen sowie Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Straße war gegen 08:45 Uhr wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

