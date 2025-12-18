Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übergriff in der Straßenbahn

Jena (ots)

Ein 58-Jähriger beabsichtigte, sich Mittwochnachmittag, neben eine junge Frau in der Straßenbahnlinie 3 im Bereich der Erlanger Allee in Jena, zu setzen. Die junge Frau war damit überhaupt nicht einverstanden und begann den Mann zu schlagen und zu treten. Außerdem beleidigte sie ihn mehrfach. Dabei kam es auch zu rassistischen Beleidigungen. Die Identität der jungen Frau ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell