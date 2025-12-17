LPI-J: Messer beschlagnahmt
Apolda (ots)
Ein Einhandmesser beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda, im Rahmen einer Personenkontrolle. Der 24-jährige Besitzer trug das Messer unerlaubter Weise in seiner Hosentasche bei sich. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.
