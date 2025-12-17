LPI-J: Messer beschlagnahmt

Apolda (ots) - Am Montag, den 15.12.2025, wurde gegen 15:00 Uhr ein Schulkind auf dem Heimweg von der Schötener Grundschule von einem unbekannten Mann auf Deutsch und ohne erkennbaren Dialekt angesprochen. Der Junge entfernte sich daraufhin und lief durch einen Garagenkomplex in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wo er zwei Bauarbeiter antraf, diese kurz ansprach und anschließend in Richtung Schanzenweg weiterlief. Auch ...

