Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Festnahme nach Tötungsdelikt in Moischt - Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach wichtigem Zeugen

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Marburg - Moischt: Festnahme nach Tötungsdelikt in Moischt - Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach wichtigem Zeugen

Nach einem Tötungsdelikt am Morgen des 13.08.2025 in der Straße "Hirtengarten" im Marburger Stadtteil Moischt kam es nach intensiven Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag, den 22.08.2025, zu einer Festnahme eines 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er ist dringend verdächtig, die Tat begangen zu haben.

Der Mann wurde am Samstag, den 23.08.2025, der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der durchgeführten Obduktion wurde festgestellt, dass das Opfer infolge eines schweren Schädelhirntraumas verstarb. Ursächlich dafür waren mutmaßlich erhebliche Tritte gegen den Kopf.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an und werden durch die eingerichtete Sonderkommission geführt.

Die Ermittlungsbehörden suchen weiterhin nach Zeugen. Insbesondere nach dem Fahrer eines dunklen PKW, welcher am Morgen des 13.08.2025 gegen 05.25 Uhr in der Straße "Hirtengarten" aus Richtung Schröck kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Zeuge könnte den dringend Tatverdächtigen möglicherweise wahrgenommen haben und somit wichtige Hinweise für die Ermittlungen liefern.

Der Fahrer des dunklen Pkw wird daher gebeten, sich als wichtiger Zeuge bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden.

Hinweise nimmt die Sonderkommission unter der Telefonnummer 06421 / 406-0 entgegen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Kathrin Anna Ortmüller, Staatsanwältin und stellv. Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin der Polizei

