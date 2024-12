Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlungen am Samstag

Braunschweig (ots)

21.12.24, 13:00 bis 19:00h

Am Samstag vor den Weihnachtstagen finden im Braunschweiger Stadtgebiet mehrere Versammlungen, darunter auch ein Aufzug, statt. Ab den Mittagsstunden wird es daher insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofs, des Rings und Teilen der Innenstadt zu größeren Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Weiterhin sind die Straßen rund um den Frankfurter Platz und Hintern Brüdern von Sperrungen betroffen. Während des Aufzuges kann es zudem auch zu Einschränkungen des ÖPNV kommen. Die Einfahrt in die Frankfurter Straße von der Luisenstraße kommend sowie die Juliusstraße ab Laffertstraße, in Fahrtrichtung Frankfurter Platz, werden für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Zudem werden die Bergfeldstraße und die Schöttlerstraße von der Kramerstraße kommend gesperrt (die Einfahrt Bergfeldstraße als auch Schöttlerstraße von der Kramerstraße aus ist für Anlieger bis Frankfurter Platz frei).

Darüber hinaus werden Haltverbote in den oben genannten Straßen sowie in der Helenenstraße (zwischen Cyriaksring und Frankfurter Platz) und am Willy-Brandt-Platz in Höhe Viewegs Garten angebracht; diese gelten am 21.12.2024 ab 6 Uhr." Da es auch am Willy-Brand-Platz zu Sperrungen und Einschränkungen im Straßenverkehr kommt wird den Bahnreisenden empfohlen, die Parkplätze Süd und West zu nutzen. Weiter kommt es auch auf dem Bahnhofsvorplatz zu Behinderung aufgrund der stattfindenden Versammlungen.

Die Versammlungen sind teilweise bis in die Abendstunden angezeigt und werden polizeilich begleitet. Tagesaktuelle Informationen sind am Samstag den Social Media-Kanälen der Polizei Braunschweig zu entnehmen.

