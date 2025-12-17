PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Angriff auf Snackautomaten

Weimar (ots)

Nicht aus Hunger, sondern eher aus rein monetären Gründen beschädigten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Snackautomaten in Weimar. Wobei Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis standen. Der oder die Täter begaben sich in ein Gebäude in der Industriestraße. Hier ließen diese augenscheinlich einen Böller im Münzausgabefach detonieren. Dadurch kamen die Langfinger an das Geldfach und erbeuteten so knapp 40 Euro. Auch eigneten sie sich eine Kamera im Wert von gut 30 Euro widerrechtlich an. Der entstandene Sachschaden wiegt mit fast 1.000,- Euro deutlich höher. Nach der erfolgten Tatortaufnahme wurden die Ermittlungen aufgenommen.

