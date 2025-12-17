Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Defekter Akku in der Uni

Weimar (ots)

Über die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 13:00 Uhr ein explodierter Akku in der Bauhausuniversität gemeldet. In einem Keller arbeiteten eine 23-Jährige und eine 25-Jährige Frau an einem Projekt. Als eine der beiden Frauen einen Akkumulator aus der Ladestation nahm, blähte sich dieser plötzlich auf und es entwich Gas. Zu einem richtigen Brand sei es glücklicherweise nicht gekommen. Polizei und Feuerwehr konnten schnell Entwarnung geben. Laut Aussage der Feuerwehr handelte es sich um einen rein technischen Defekt. Die beiden Frauen wurden vor Ort vorsorglich untersucht. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht.

