LPI-J: Glatte Fahrbahn hat Unfall zur Folge
Weimar/Weimarer Land (ots)
Nohra: Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem VW entlang der Stangenallee in Nohra Richtung Angerstraße. Dabei verlor er wegen der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und rutschte gegen einen Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der VW musste abgeschleppt werden. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.
