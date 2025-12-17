PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschendiebstahl im Supermarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Ein 70-Jähriger war am Dienstag gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in Bürgel einkaufen. Er zeigte beim Kassiervorgang dem Mitarbeiter sein Handy vor und steckte es anschließend in seine Tasche. Als der Mann später zu Hause ankam, bemerkte er, dass sein Mobiltelefon weg war. Der Mann vermutete zunächst, dass er es eventuell verloren hatte. Jedoch war das Gerät bereits ausgeschaltet und konnte nicht mehr geortet werden. Er erstattete nun Anzeige wegen Diebstahl. Die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien

    Jena (ots) - Eine 25-Jährige meldete am Dienstag neue Schmierereien im Bereich des Theatervorplatzes in der Neugasse. Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit weiß/blauer Farbe einen über ein Meter großen Schriftzug an einer Bank angebracht. Dabei kann eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die Polizei Jena hat ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

    Jena (ots) - Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag gegen 08:45 Uhr mit ihrem Seat entlang der Friedrich-Engels-Straße und wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine querende 37-Jährige Fahrradfahrerin und konnte in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurden das Fahrrad sowie der Wagen der 19-Jährigen leicht beschädigt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Große Kabelrolle gestohlen

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Roland-Ducke-Weg in Jena, sich Zutritt zu einem Lagerplatz für Baumaterialen verschafft. Dort entfernten die Täter gewaltsam einen Bauzaun, um sich eine Kabelrolle anzueignen. Die Täter nahmen die über 100 Meter Kabel an sich. Insgesamt ist ein Sachschaden von über 500,- Euro entstanden. Der Wert der erbeuteten Kabelrolle wird auf über 4.000,-Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren