LPI-J: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt
Jena (ots)
Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag gegen 08:45 Uhr mit ihrem Seat entlang der Friedrich-Engels-Straße und wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine querende 37-Jährige Fahrradfahrerin und konnte in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurden das Fahrrad sowie der Wagen der 19-Jährigen leicht beschädigt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz und wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren zu den Unfallumständen wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell