Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Jena (ots)

Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag gegen 08:45 Uhr mit ihrem Seat entlang der Friedrich-Engels-Straße und wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine querende 37-Jährige Fahrradfahrerin und konnte in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurden das Fahrrad sowie der Wagen der 19-Jährigen leicht beschädigt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz und wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren zu den Unfallumständen wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell