Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Jena (ots)

Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag gegen 08:45 Uhr mit ihrem Seat entlang der Friedrich-Engels-Straße und wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine querende 37-Jährige Fahrradfahrerin und konnte in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurden das Fahrrad sowie der Wagen der 19-Jährigen leicht beschädigt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz und wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren zu den Unfallumständen wurde eingeleitet.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

