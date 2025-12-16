Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ehepaar von Betrüger unbeeindruckt

Weimar (ots)

Am Montagmorgen erhielt ein Ehepaar im Alter von 74 und 70 Jahren einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon. Dort meldete sich eine Frauenstimme, welche vorgab von der Kriminalpolizei zu sein. Diese gab an, dass bei dem Ehepaar eingebrochen wurde. Doch das Ehepaar zeigte sich unbeeindruckt über diesen Betrugsversuch und beendete das Gespräch. In der Folge meldeten sie den Vorfall der Polizei. Die nun richtige Polizei hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Betrug aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell