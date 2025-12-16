Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl endet mit Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein 36-Jähriger traf sich am Montagnachmittag mit mehreren Personen in Weimar Nord. Als die anderen Personen sich vom Treffpunkt entfernten, nutzte er mutmaßlich die Gelegenheit und nahm sich die Schlüssel zu einem Kleinkraftrad und fuhr damit los. Kurz nach 16:00 Uhr befuhr er die Fuldaer Straße von Weimar-Nord kommend und missachtete nach Zeugenaussagen eine rote Ampel. Er kollidierte mit dem Audi eines 53-Jährigen und stürzte. In der Folge ergriff er die Flucht in Richtung Bahnhof. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände der Tat zu ergründen.

