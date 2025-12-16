LPI-J: Mit 108 km/h durch Mattstedt
Mattstedt (ots)
Am gestrigen Montag wurde in einer 50er Zone in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Es wurden 46 Verwarngelder und 26 Bußgelder verhängt. Den schnellsten Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Mit 108 km/h auf dem Tacho löste bei ihm der Blitzer aus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell