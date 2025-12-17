LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien

Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Roland-Ducke-Weg in Jena, sich Zutritt zu einem Lagerplatz für Baumaterialen verschafft. Dort entfernten die Täter gewaltsam einen Bauzaun, um sich eine Kabelrolle anzueignen. Die Täter nahmen die über 100 Meter Kabel an sich. Insgesamt ist ein Sachschaden von über 500,- Euro entstanden. Der Wert der erbeuteten Kabelrolle wird auf über 4.000,-Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen ...

