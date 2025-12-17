LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien
Jena (ots)
Eine 25-Jährige meldete am Dienstag neue Schmierereien im Bereich des Theatervorplatzes in der Neugasse. Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit weiß/blauer Farbe einen über ein Meter großen Schriftzug an einer Bank angebracht. Dabei kann eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
