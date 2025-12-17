PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes der Straße "Am Burgblick" entlang und kreuzte dabei die August-Bebel-Straße. Dabei übersah sie einen Vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen Mann der mit einem Mulitcar unterwegs war. Es kam zu einer leichten Kollision wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Taschendiebstahl im Supermarkt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Ein 70-Jähriger war am Dienstag gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in Bürgel einkaufen. Er zeigte beim Kassiervorgang dem Mitarbeiter sein Handy vor und steckte es anschließend in seine Tasche. Als der Mann später zu Hause ankam, bemerkte er, dass sein Mobiltelefon weg war. Der Mann vermutete zunächst, dass er es eventuell verloren hatte. Jedoch war das Gerät bereits ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Erneute Graffiti-Schmierereien

    Jena (ots) - Eine 25-Jährige meldete am Dienstag neue Schmierereien im Bereich des Theatervorplatzes in der Neugasse. Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit weiß/blauer Farbe einen über ein Meter großen Schriftzug an einer Bank angebracht. Dabei kann eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die Polizei Jena hat ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

    Jena (ots) - Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag gegen 08:45 Uhr mit ihrem Seat entlang der Friedrich-Engels-Straße und wollte nach rechts in die Stadtrodaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine querende 37-Jährige Fahrradfahrerin und konnte in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurden das Fahrrad sowie der Wagen der 19-Jährigen leicht beschädigt. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren