LPI-J: Vorfahrt missachtet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes der Straße "Am Burgblick" entlang und kreuzte dabei die August-Bebel-Straße. Dabei übersah sie einen Vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen Mann der mit einem Mulitcar unterwegs war. Es kam zu einer leichten Kollision wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell