Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Fördermittel für Friedensschule in Schwerin
Schwerin (ots)
Bauminister Christian Pegel übergibt heute an Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier einen Zuwendungsbescheid für die Hofgestaltung der Friedensschule.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Dienstag, 16. Dezember 2025, 16 Uhr
Ort: Friedensstraße 14, 19053 Schwerin
Das denkmalgeschützte Gebäude der Friedensschule wird umfassend saniert. Für die Erneuerung des Hofgeländes mit Flächenentsiegelung erhält die Stadt Schwerin eine Förderung über rund 1,3 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln. Auf dem Außengelände werden bereits vorhandene Masten, Fahrradbügel, Spielgeräte und Pflastersteine wiederverwendet. Die Freiflächen werden mit umfangreichen Neupflanzungen versehen. Der Schulhof wird auch für geh- und sehbehinderte Menschen nutzbar gemacht.
