Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Fördermittel für Friedensschule in Schwerin

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel übergibt heute an Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier einen Zuwendungsbescheid für die Hofgestaltung der Friedensschule.

Termin: Dienstag, 16. Dezember 2025, 16 Uhr

Ort: Friedensstraße 14, 19053 Schwerin

Das denkmalgeschützte Gebäude der Friedensschule wird umfassend saniert. Für die Erneuerung des Hofgeländes mit Flächenentsiegelung erhält die Stadt Schwerin eine Förderung über rund 1,3 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln. Auf dem Außengelände werden bereits vorhandene Masten, Fahrradbügel, Spielgeräte und Pflastersteine wiederverwendet. Die Freiflächen werden mit umfangreichen Neupflanzungen versehen. Der Schulhof wird auch für geh- und sehbehinderte Menschen nutzbar gemacht.

